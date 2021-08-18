Медведев вспомнил об «адской поездке» в парке аттракционов в Цинциннати

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Российский теннисист Даниил Медведев в преддверии старта на турнире в Цинциннати рассказал, чем несколько лет назад закончилось посещение местного парка аттракционов.
Медведев вспомнил об «адской поездке» в парке аттракционов в Цинциннати
  • Reuters

«В Цинциннати есть парк аттракционов «Остров королей». Первое, что мы сделали с моей женой, — пошли на аттракцион, где ты болтаешься вверх ногами в воздухе. Это была адская поездка, самая страшная в моей жизни. На 100%», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Теннисист признался, что ему повезло не потерять бумажник. А вот телефон сохранить не удалось, из-за чего он месяц был вынужден обходиться без связи.

Посеянный под вторым номером Медведев 18 августа в матче второго круга сыграет с хозяином кортов Маккензи Макдональдом.

Ранее трёхкратный победитель турниров Большого шлема Энди Маррей из Великобритании прокомментировал манеру игры Медведева.

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