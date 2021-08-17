Маррей назвал манеру игры теннисиста Медведева неуклюжей

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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Маррей из Великобритании прокомментировал манеру игры россиянина Даниила Медведева.
Маррей назвал манеру игры теннисиста Медведева неуклюжей
  • Reuters

«Интересно следить за молодыми игроками. Мне очень нравится смотреть за игрой Медведева. Он очень интересный теннисист, который действует разнообразно. Его игра выглядит неуклюжей. Однако Даниил очень умно действует на корте», — приводит слова Маррея официальный сайт ATP.

По словам единственного двукратного олимпийского чемпиона, он ценит таких интеллектуальных теннисистов, как Медведев.

«Мне нравится следить за Корентеном Муте, за Гаэлем Монфисом и Ником Кирьосом, когда он увлечён игрой. Когда Ник весь в игре — это настоящее удовольствие», — добавил британец.

Медведев в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Торонто обыграл американца Райлли Опелку со счётом 6:4, 6:3. Для Медведева эта победа стала четвёртой на «Мастерсе» в карьере.

Ранее сообщалось, что россиянин Андрей Рублёв получил предупреждение за бранное слово во время матча парного разряда турнира в американском Цинциннати.



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