Рублёв получил предупреждение за русскую брань на турнире в Цинциннати
- Reuters
Рублёв в дуэте с соотечественником Кареном Хачановым с трудом обыграли Симоне Болелли и Максимо Гонсалеса — 6:7, 6:3, 11-9.
По ходу встречи теннисист после неудачного действия выкрикнул фразу «бляха-муха», что судья Скотт Мур расценил как ругательство.
Рублёв попытался объяснить арбитру, что данное выражение не является матерным в русском языке, но тот не стал менять своё решение.
Ранее Тарпищев заявил, что Медведев способен возглавить рейтинг ATP по окончании сезона.