Рублёв получил предупреждение за русскую брань на турнире в Цинциннати

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Андрей Рублёв получил предупреждение за бранное слово во время матча парного разряда турнира в американском Цинциннати.
Рублёв получил предупреждение за русскую брань на турнире в Цинциннати
  • Reuters

Рублёв в дуэте с соотечественником Кареном Хачановым с трудом обыграли Симоне Болелли и Максимо Гонсалеса — 6:7, 6:3, 11-9.

По ходу встречи теннисист после неудачного действия выкрикнул фразу «бляха-муха», что судья Скотт Мур расценил как ругательство.

Рублёв попытался объяснить арбитру, что данное выражение не является матерным в русском языке, но тот не стал менять своё решение.

Ранее Тарпищев заявил, что Медведев способен возглавить рейтинг ATP по окончании сезона.

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