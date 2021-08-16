Рублёв получил предупреждение за русскую брань на турнире в Цинциннати

Андрей Рублёв получил предупреждение за бранное слово во время матча парного разряда турнира в американском Цинциннати.

Рублёв в дуэте с соотечественником Кареном Хачановым с трудом обыграли Симоне Болелли и Максимо Гонсалеса — 6:7, 6:3, 11-9.

По ходу встречи теннисист после неудачного действия выкрикнул фразу «бляха-муха», что судья Скотт Мур расценил как ругательство.

Рублёв попытался объяснить арбитру, что данное выражение не является матерным в русском языке, но тот не стал менять своё решение.

Ранее Тарпищев заявил, что Медведев способен возглавить рейтинг ATP по окончании сезона.