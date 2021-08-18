Афганская футболистка — о смене власти: в стране царит ужас и кошмар

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Экс-капитан женской сборной Афганистана по футболу Халида Попал поделилась мнением о захвате власти в стране радикальными исламистами.
Афганская футболистка — о смене власти: в стране царит ужас и кошмар
  • Reuters

«Я получаю сообщения от футболисток из Афганистана, которые плачут и сообщают, что они брошены и застряли в своих домах, не имея возможности выбраться, им страшно. Все мечты просто улетучились. Это, похоже, какой-то ужас и кошмар», — приводит слова Попал AP.

Спортсменка также рассказала, что попросила своих подруг и знакомых в целях безопасности закрыть свои социальные сети.

«Мы так громко отстаивали права женщин, теперь же их жизни угрожает серьёзная опасность», — добавила девушка.

Ранее сообщалось, что сотрудники посольства Соединённых Штатов в Кабуле уничтожили паспорта некоторых граждан Афганистана во время подготовки к эвакуации.

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