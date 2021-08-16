В «Бордо» назвали причину потери сознания Калу во время матча с «Марселем»
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Как информирует пресс-служба клуба, результаты тестов 23-летнего нигерийского футболиста станут известны во вторник. В клубе отметили, что у Калу было головокружение из-за 30-градусной жары на стадионе.
Форвард «Бордо» потерял сознание в начале первого тайма матча, однако быстро пришёл в себя. Несмотря на это, тренерский штаб принял решение заменить игрока.
Ранее сообщалось, что футболист «Бордо» потерял сознание во время матча.