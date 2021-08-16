В «Бордо» назвали причину потери сознания Калу во время матча с «Марселем»

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Форвард «Бордо» Самуэль Калу, потерявший сознание по ходу матча второго тура французской Лиги 1 с «Марселем» (1:1), прошёл углублённое обследование.
В «Бордо» назвали причину потери сознания Калу во время матча с «Марселем»
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

Как информирует пресс-служба клуба, результаты тестов 23-летнего нигерийского футболиста станут известны во вторник. В клубе отметили, что у Калу было головокружение из-за 30-градусной жары на стадионе.

Форвард «Бордо» потерял сознание в начале первого тайма матча, однако быстро пришёл в себя. Несмотря на это, тренерский штаб принял решение заменить игрока.

Ранее сообщалось, что футболист «Бордо» потерял сознание во время матча.

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