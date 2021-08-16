В «Локомотиве» ответили на слухи о травме Смолова в матче с «Зенитом»

В пресс-службе московского «Локомотива» прокомментировали слухи о том, что нападающий команды Фёдор Смолов играл с травмой в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

«Мы снова видим принцип работы Telegram-каналов. Перед матчем с «Зенитом» появилась абсолютно ничем не подкреплённая новость о том, что «Локомотив» скрывает травму Фёдора Смолова», — приводит слова пресс-службы «Локо» Sport24.

В клубе отметили, что Смолов отыграл весь матч, реализовал пенальти, а потом ещё пришёл в студию клубного телевидения.

«Говорить и писать можно многое и разное, но, повторимся, призываем всех верить информации только из официальных источников», — добавили в пресс-службе.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что новичок «Зенита» Клаудиньо поделился эмоциями от матча с «Локомотивом».