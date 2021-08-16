В «Локомотиве» ответили на слухи о травме Смолова в матче с «Зенитом»
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«Мы снова видим принцип работы Telegram-каналов. Перед матчем с «Зенитом» появилась абсолютно ничем не подкреплённая новость о том, что «Локомотив» скрывает травму Фёдора Смолова», — приводит слова пресс-службы «Локо» Sport24.
В клубе отметили, что Смолов отыграл весь матч, реализовал пенальти, а потом ещё пришёл в студию клубного телевидения.
«Говорить и писать можно многое и разное, но, повторимся, призываем всех верить информации только из официальных источников», — добавили в пресс-службе.
Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:1.
Ранее сообщалось, что новичок «Зенита» Клаудиньо поделился эмоциями от матча с «Локомотивом».