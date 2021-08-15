Россиянин Синцов показал шестой результат в дисциплине «кросс-кантри» на ЧЕ по маунтинбайку

Российский велогонщик Антон Синцов занял шестое место в дисциплине «кросс-кантри» на чемпионате Европы по маунтинбайку.

Победу в соревнованиях одержал швейцарец Ларс Ферстер с результатом 1:26,30 секунды. Вторым стал датчанин Себастьян Фини Карстенсен, замкнул тройку лучших другой представитель Швейцарии, Филиппо Коломбо.

Синцов уступил победителю 13 секунд, показав лучший результат среди россиян. Евгений Евграфов занял 45-е место, Павел Лунде — 47-е, Руслан Боредский — 49-е, Айнур Ахметов — 61-е, Арсентий Вавилов был дисквалифицирован.

У женщин в этой дисциплине золото завоевала француженка Полин Ферран-Прево (1:26,36). Второй и третьей стали представительницы Нидерландов Энн Терпстра и Энн Таубер. Россиянка Кристина Ильина показала 20-й результат, Виктория Кирсанова — 32-й, Гузель Ахмадуллина — 35-й, Эльвира Хайруллина — 38-й.

Соревнования проходили в сербском городе Нови-Сад.

Ранее сообщалось, что спортсменки из Швейцарии заняли весь пьедестал на турнире кросс-кантри в маунтинбайке на Олимпийских играх в Токио.