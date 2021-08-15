Агент Селюк прокомментировал трансфер Клаудиньо в «Зенит»

Футбольный агент Дмитрий Селюк затруднился ответить на вопрос, сможет ли новобранец «Зенита» Клаудиньо раскрыть свои лучшие качества в петербургском клубе.

«Надо посмотреть. В России футбол силовой, а бразильцы техничные, и если играть с ними жёстко, то они теряются. Для того чтобы составить мнение о Родригесе, надо посмотреть хотя бы пару его игр в России. Я их посмотрю и уже потом скажу своё мнение по поводу того, что с ним будет в «Зените», — приводит слова Селюка «Матч ТВ».

«Зенит» подписал контракт с Клаудиньо на пять лет. В прошедшем сезоне он в составе «Ред Булл Брагантино» принял участие в 35 матчах бразильской Серии А, в которых забил 18 мячей и отдал шесть результативных передач.

«Зенит» заплатил €12 млн за трансфер олимпийского чемпиона Токио.

Ранее полузащитник «Зенита» Малком поделился мнением о новичке петербургского клуба Клаудиньо.