Малком признался, что советовал Клаудиньо перейти в «Зенит»

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Полузащитник «Зенита» Малком поделился мнением о новичке петербургского клуба Клаудиньо.
Малком признался, что советовал Клаудиньо перейти в «Зенит»
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Когда появились первые новости, что он может переехать в Петербург, я сразу сказал ему: «Ты должен принять это решение, в «Зените» ты будешь счастлив», — приводит слова Малкома пресс-служба команды с берегов Невы.

Малком заверил 24-летнего Клаудиньо, что он сможет быстро адаптироваться в «Зените», и пообещал помочь ему.

«Я очень рад, что теперь он с нами: знаю, что Клаудиньо принесёт много пользы», — добавил Малком.

«Зенит» подписал контракт с Клаудиньо на пять лет. В прошедшем сезоне он в составе «Ред Булл Брагантино» принял участие в 35 матчах бразильской Серии А, в которых забил 18 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатил €12 млн за трансфер Клаудиньо.

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