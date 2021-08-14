В «Спартаке» рассказали, как идут поиски нового спортивного директора

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как идёт процесс поиска нового спортивного директора клуба.

«Я не буду комментировать фамилии. Окончательных договорённостей пока не достигли, общаемся с кандидатами. Пока трансферами в клубе занимаюсь я. У нас есть специалисты, которые мне в этом помогают», — сказал Мележиков журналистам.

Бывший спортивный директор клуба Дмитрий Попов покинул «Спартак» из-за давления со стороны супруги владельца красно-белых Заремы Салиховой.

Ранее гендиректор «Спартака» рассказал о трудностях в переговорах с Жиго о продлении контракта.