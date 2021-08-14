В «Спартаке» рассказали, как идут поиски нового спортивного директора
«Я не буду комментировать фамилии. Окончательных договорённостей пока не достигли, общаемся с кандидатами. Пока трансферами в клубе занимаюсь я. У нас есть специалисты, которые мне в этом помогают», — сказал Мележиков журналистам.
Бывший спортивный директор клуба Дмитрий Попов покинул «Спартак» из-за давления со стороны супруги владельца красно-белых Заремы Салиховой.
Ранее гендиректор «Спартака» рассказал о трудностях в переговорах с Жиго о продлении контракта.