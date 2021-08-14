Гендиректор «Спартака» рассказал о трудностях в переговорах с Жиго о продлении контракта

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал ситуацию с новым контрактом защитника красно-белых Самуэля Жиго.

«Я говорил с агентом Жиго на прошлой неделе. Он настаивает, что у Самуэля тяжёлая семейная ситуация. Ему необходимо сохранять статус европейского резидента, чтобы видеться с сыном. Дело в семье. Готов ли он перевезти семью в Россию? Его жена этого не хочет. Так что вариантов здесь несколько: либо он дорабатывает контракт и дальше или мы, или агент его трудоустраивает, либо же мы найдём возможности для урегулирования вопроса с семьёй. Готовы ли отпустить его этим летом? Клуб не пойдёт на ослабление позиции центрального защитника, если не будет иметь равноценной замены», — сказал Мележиков после матча РПЛ с «Уралом» (1:0).

Действующий контракт 27-летнего француза с красно-белыми рассчитан до 2022 года.

Ранее Губерниев поддержал идею натурализации Жиго.