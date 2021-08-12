Губерниев поддержал идею натурализации Жиго

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможной натурализации французского центрального защитника московского «Спартака» Самуэля Жиго.

«Если человек способен быть номером один на своей позиции в клубе и сборной, то стоит ли думать? Надо натурализовать и всё. Все игры «давайте своих воспитаем» — в пользу бедных. Если есть человек со стороны, который на данный момент лучше, то пускай играет он. Если Жиго в «Спартаке» будет выглядеть лучше остальных на своей позиции, то я только за, в чём проблема? Захочет быть россиянином — без проблем, а не захочет — не будет. За свою сборную он не заигран, получит российский паспорт и будет играть. Прекрасно. Будет не Жиго, а Жеглов. Сейчас в мировом спорте ставки высоки, потому обращать внимание на всё это, кто откуда, не нужно. Приносит человек медаль и в честь него играет гимн страны — неважно, откуда он. Так же и в футболе. Надо быть прагматиком. Я прагматик в этом смысле», — цитирует Губерниева Sport24.

Также известный комментатор выразил мнение, что натурализация сильного иностранца подхлестнёт отечественных футболистов к прогрессу.

«Может, Ваня Иванов встрепенётся и скажет: «Какого хрена на моей позиции играет какой-то Жиго. Прибавлю-ка я в мастерстве, буду ответственнее относиться к своему делу, выиграю у него конкуренцию и буду играть». Это подстегнёт всех других, как в своё время Фернандес, Вик Уайлд, Виктор Ан и Аня Пракатень», — добавил Губерниев.

Ранее Карпин ответил на вопрос о возможной натурализации Жиго.