Селюк назвал переход Месси в ПСЖ серьёзной потерей для испанского футбола

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Агент Дмитрий Селюк поделился мнением об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси из испанской «Барселоны» во французский ПСЖ.
Селюк назвал переход Месси в ПСЖ серьёзной потерей для испанского футбола
  • Reuters

«Лео за столько лет стал символом Ла Лиги. Никто не мог подумать, что он когда-то покинет «Барселону». Конечно, это серьёзная потеря для испанского футбола», — цитирует Селюка «Советский спорт».

Он отметил, что Ла Лигу за последние годы покинули не просто харизматичные люди, а личности, которые приносили клубам много денег от рекламы.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с аргентинцем из-за финансовых и структурных препятствий со стороны испанской Примеры.

10 августа Месси заключил с ПСЖ двухлетний контракт с опцией продления ещё на один год. Аргентинец будет играть во французском клубе под 30-м номером.

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 

Ранее главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино заявил, что Месси счастлив в парижском клубе.

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