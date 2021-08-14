Селюк назвал переход Месси в ПСЖ серьёзной потерей для испанского футбола
- Reuters
«Лео за столько лет стал символом Ла Лиги. Никто не мог подумать, что он когда-то покинет «Барселону». Конечно, это серьёзная потеря для испанского футбола», — цитирует Селюка «Советский спорт».
Он отметил, что Ла Лигу за последние годы покинули не просто харизматичные люди, а личности, которые приносили клубам много денег от рекламы.
5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с аргентинцем из-за финансовых и структурных препятствий со стороны испанской Примеры.
10 августа Месси заключил с ПСЖ двухлетний контракт с опцией продления ещё на один год. Аргентинец будет играть во французском клубе под 30-м номером.
Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах.
Ранее главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино заявил, что Месси счастлив в парижском клубе.