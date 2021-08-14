Селюк назвал переход Месси в ПСЖ серьёзной потерей для испанского футбола

Агент Дмитрий Селюк поделился мнением об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси из испанской «Барселоны» во французский ПСЖ.

«Лео за столько лет стал символом Ла Лиги. Никто не мог подумать, что он когда-то покинет «Барселону». Конечно, это серьёзная потеря для испанского футбола», — цитирует Селюка «Советский спорт».

Он отметил, что Ла Лигу за последние годы покинули не просто харизматичные люди, а личности, которые приносили клубам много денег от рекламы.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с аргентинцем из-за финансовых и структурных препятствий со стороны испанской Примеры.

10 августа Месси заключил с ПСЖ двухлетний контракт с опцией продления ещё на один год. Аргентинец будет играть во французском клубе под 30-м номером.

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах.

Ранее главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино заявил, что Месси счастлив в парижском клубе.