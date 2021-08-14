«Спартак» оставил Соболева в запасе на матч с «Уралом»

Московский «Спартак» огласил стартовый состав на матч четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».

Как сообщает пресс-служба красно-белых, с первых минут на поле появятся Александр Максименко, Николай Рассказов, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон Лукас, Зелимхан Бакаев, Алекс Крал, Роман Зобнин, Александр Ломовицкий, Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе.

Примечательно, что в запасе остался форвард Александр Соболев.

Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 17:30 мск.

Ранее агент Фернандо рассказал о переговорах со «Спартаком».