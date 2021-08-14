Яхтсменка Елфутина: карантин для меня начался очень вовремя

Бронзовая медалистка Игр в парусном спорте Стефания Елфутина рассказала о своём восстановлении от травмы.

«Да, карантин для меня начался очень вовремя, иначе не знаю, чем бы закончилась история с моим здоровьем. Занялась собой, хотя до конца не понимала, смогу ли обрести себя прежнюю. Мы ждали до последнего, так как организм не машина, невозможно предсказать, когда он начнёт работать на полную мощность. Мне говорили не торопиться, восстанавливаться столько, сколько нужно. Я очень благодарна федерации и тренеру за то, что пошли навстречу. Чёткого плана у нас не было, мы просто работали с мыслью, что нужно вернуться.

В китайской медицине принято считать: сколько болезнь приобреталась, столько же времени нужно на её лечение. Но у моих проблем путь гораздо длиннее, нежели длился карантин, поэтому, к сожалению, необходимо ещё время. Профессиональный спорт связан с дикими нагрузками, и с возрастом период восстановления будет только увеличиваться. Не хочется в юном возрасте чувствовать себя стариком», — сказала Елфутина RT.

Ранее она рассказала о проблемах со здоровьем.