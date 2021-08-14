Бронзовая медалистка Игр Елфутина рассказала о проблемах со здоровьем

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Бронзовая медалистка Олимпийских игр в парусном спорте Стефания Елфутина объяснила, почему за три года с ней не вышло ни одного знакового интервью.
Бронзовая медалистка Игр Елфутина рассказала о проблемах со здоровьем
  • Reuters

«Это было довольно тяжёлое время. Мне непросто вспоминать последние два года, да и вообще весь цикл между Олимпиадами в Рио и Токио. А разговаривать в таком состоянии казалось не лучшим вариантом. Зачем лишний раз ныть на камеру…» — сказала Елфутина в интервью RT.

Спортсменка рассказала, что в конце 2019 года у неё возникли проблемы со здоровьем.

«Профессиональным спортсменам в принципе приходится сталкиваться с ними — это не новость. В такие минуты спрашиваешь себя: здоровье или спорт? А потом ещё долго споришь с собой. Ещё до Игр в Рио случались срывы, приходилось оперироваться и проходить реабилитацию. Но два года назад стало совсем невыносимо. Необходимо было что-то предпринимать со здоровьем, хотя понимала, что до Токио остаётся около полугода. Этого очень мало для восстановления и выхода на пик формы», — сказала она.

Ранее Елфутина высказала мнение о своих шансах и перспективах сборной России по парусному спорту завоевать награды на Играх в Токио.

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