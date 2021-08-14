Главный тренер «Монако» рассказал о травме Головина
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«Травма Александра выглядит не очень хорошо. Он получил сильный удар по верхней части бедра. Посмотрим, насколько серьёзная травма. Головин — важный футболист для нас. Если его состояние не будет вызывать опасений, он сыграет с «Шахтёром». Но мы не будем рисковать», — цитирует Ковача Foot National.
Встреча проходила на стадионе «Стад дю Мустуар» в Лорьяне и завершилась со счётом 1:0.
17 августа «Монако» проведёт первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА с донецким «Шахтёром». Встреча пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. Начало игры — в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что «Монако» победил «Спарту» и вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.