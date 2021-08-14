Kyodo: Паралимпийские игры в Токио могут пройти со зрителями

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Организаторы летних Паралимпийских игр в Токио рассмотрят вопрос о допуске зрителей на стадионы.
Kyodo: Паралимпийские игры в Токио могут пройти со зрителями
  • РИА Новости

Как сообщает Kyodo, организаторы соревнований 16 августа проведут встречу, на которой рассмотрят данный вопрос.

Отмечается, что организаторы не планируют открывать для зрителей стадионы в Токио, а также в префектурах Тиба и Сайтама. В префектуре Сидзуока планируется пускать до 5 тыс. зрителей и не более 50% от вместимости стадионов.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа без зрителей.

Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Ранее сообщалось, что Международный паралимпийский комитет утвердил заявку сборной России на летние Игры в Токио.

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