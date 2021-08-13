Sport24: Дзагоев сможет сыграть против «Ростова»

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев восстановился от травмы и сможет сыграть с «Ростовом» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Об этом сообщает Sport24. Минувшую игру с «Динамо» хавбек пропустил из-за травмы.

Встреча между ЦСКА и «Ростовом» состоится 14 августа. Начало — в 20:00 мск.

Ранее агент Николы Влашича сообщил, что работает над переходом футболиста из ЦСКА.