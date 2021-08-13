«Чемпионат»: «Краснодар» близок к подписанию футболиста владимирского «Торпедо»

Футбольный клуб «Краснодар» близок к приобретению полузащитника владимирского «Торпедо» Никиты Кривцова.

Как сообщает «Чемпионат», стороны близки к согласованию деталей сделки.

18-летний игрок выступает за «Торпедо» с 2020 года. В прошлом сезоне он провёл за команду 15 матчей и забил два мяча. Он также выступал в том же сезоне на правах аренды за томскую «Томь», в составе которой вышел на поле 15 раз, отметился четырьмя голами и столько же раз отдал результативные передачи.

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк высказался о своём переходе из московского «Локомотива».