«Чемпионат»: «Краснодар» близок к подписанию футболиста владимирского «Торпедо»

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Футбольный клуб «Краснодар» близок к приобретению полузащитника владимирского «Торпедо» Никиты Кривцова.
«Чемпионат»: «Краснодар» близок к подписанию футболиста владимирского «Торпедо»
  • globallookpress.com
  • © Sportfoto Zink / Daniel Marr

Как сообщает «Чемпионат», стороны близки к согласованию деталей сделки.

18-летний игрок выступает за «Торпедо» с 2020 года. В прошлом сезоне он провёл за команду 15 матчей и забил два мяча. Он также выступал в том же сезоне на правах аренды за томскую «Томь», в составе которой вышел на поле 15 раз, отметился четырьмя голами и столько же раз отдал результативные передачи.

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк высказался о своём переходе из московского «Локомотива».

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