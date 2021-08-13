Аршавин заявил, что рад переходу Клаудиньо в «Зенит»

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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин, который ныне является в клубе директором департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам, прокомментировал подписание контракта с бразильским полузащитником Клаудиньо.
Аршавин заявил, что рад переходу Клаудиньо в «Зенит»
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«Очень рад, что к нашей команде присоединился уже третий олимпийский чемпион, — пользуясь случаем, хочу поздравить Клаудиньо с завоеванием золотой медали и вызовом в основную сборную Бразилии. Его успехи со сборной — прекрасное завершение отличного сезона, который он провёл в предыдущем году в Бразилии», — цитирует Аршавина «Чемпионат».

По его словам, в клубе рассчитывают, что игрок продолжит прогрессировать, а бразильские футболисты команды помогут ему в адаптации, хотя его уровень уже не вызывает сомнений. При этом Аршавин подчеркнул, что Клаудиньо удалось приобрести достаточно выгодно.

«Взяли качественного игрока за весьма небольшие деньги в современном футболе — хорошие инвестиции на будущее. Его трансферная стоимость, уверен, в ближайшие сезоны только увеличится», — добавил Аршавин.

«Зенит» подписал контракт с Клаудиньо на пять лет.

В прошедшем сезоне он в составе «Ред Булл Брагантино» принял участие в 35 матчах бразильской Серии А, в которых забил 18 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее экс-тренер «Зенит» Властимил Петржела заявил, что Клаудиньо может помочь сине-бело-голубым в Лиге чемпионов.

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