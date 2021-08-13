Петржела: Клаудиньо может помочь «Зениту» в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на переход бразильского полузащитника Клаудиньо в российский клуб.

«Можно рассматривать этот трансфер в контексте замены Азмуна. Клаудиньо — очень хороший игрок, но он мог бы играть и с Азмуном в нападении или под нападающим», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

При этом он не уверен, что данный трансфер однозначно поможет сине-бело-голубым преодолеть кризис российских клубов в еврокубках.

«Клаудиньо может помочь «Зениту» в Лиге чемпионов, но может и не помочь. Дело же не только в одном игроке. Ему ещё надо поиграть несколько матчей с командой, чтобы привыкнуть», — сказал Петржела.

По его мнению, «Зенит» никуда не пробьётся, если будет выступать так, как в прошлом году, хотя шансов у него больше, чем у остальных российских клубов.

«Зенит» подписал контракт с Клаудиньо на пять лет.

В прошедшем сезоне он в составе «Ред Булл Брагантино» принял участие в 35 матчах бразильской Серии А, в которых забил 18 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее Клаудиньо прокомментировал подписание контракта с «Зенитом».