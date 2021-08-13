Отец Влашича заявил, что его сын хочет уйти из ЦСКА

Короткая ссылка
Йошко Влашич, отец полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, рассказал о будущем своего сына в российском клубе.
Отец Влашича заявил, что его сын хочет уйти из ЦСКА
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Есть разные ситуации, разные варианты. У каждого клуба есть несколько кандидатов для подписания, они не будут зацикливаться на одном. 31 августа закрывается трансферное окно, и всё может случиться», — цитирует Влашича-старшего net.hr.

Он отметил, что из-за коронавируса понизились стоимость трансферов и количество переходов в целом, а сами переговоры с другими клубами не приостанавливались. 

«Что касается Николы, то первое и главное — уйти из ЦСКА. Он однозначно хочет уйти из ЦСКА, и ему пора уходить. Клуб об этом тоже знает. Для Николы всё ясно, он это чувствует, и это главное. Посмотрим, что будет», — добавил отец игрока.

23-летний хавбек играет за ЦСКА с 2018 года. В его активе 33 гола и 20 результативных передач в 105 матчах за армейцев.

Ранее тренер ЦСКА ответил фанатам на критику Влашича.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить