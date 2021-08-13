Отец Влашича заявил, что его сын хочет уйти из ЦСКА

Йошко Влашич, отец полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, рассказал о будущем своего сына в российском клубе.

«Есть разные ситуации, разные варианты. У каждого клуба есть несколько кандидатов для подписания, они не будут зацикливаться на одном. 31 августа закрывается трансферное окно, и всё может случиться», — цитирует Влашича-старшего net.hr.

Он отметил, что из-за коронавируса понизились стоимость трансферов и количество переходов в целом, а сами переговоры с другими клубами не приостанавливались.

«Что касается Николы, то первое и главное — уйти из ЦСКА. Он однозначно хочет уйти из ЦСКА, и ему пора уходить. Клуб об этом тоже знает. Для Николы всё ясно, он это чувствует, и это главное. Посмотрим, что будет», — добавил отец игрока.

23-летний хавбек играет за ЦСКА с 2018 года. В его активе 33 гола и 20 результативных передач в 105 матчах за армейцев.

Ранее тренер ЦСКА ответил фанатам на критику Влашича.