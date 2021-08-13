Состоялась жеребьёвка группового раунда Кубка России по футболу
- РИА Новости
По итогам жеребьёвки были определены составы 11 групп:
— группа 1: «Ленинградец», «Кубань», «Краснодар»;
— группа 2: «Торпедо» (Владимир), КАМАЗ, «Урал»;
— группа 3: «Динамо» (Брянск), «Велес», «Арсенал» (Тула);
— группа 4: «Динамо» (Барнаул), «Факел», «Нижний Новгород»;
— группа 5: «Чайка», «Торпедо» (Москва), «Ростов»;
— группа 6: «Динамо-Легион», «Алания», «Уфа»;
— группа 7: «Кайрат», «Ротор», «Ахмат»;
— группа 8: «Саранск», «Балтика», «Химки»;
— группа 9: «Знамя», «Енисей», «Крылья Советов»;
— группа 10: «Зенит» (Ижевск), «Металлург» (Липецк), ЦСКА;
— группа 11: «Динамо» (Ставрополь), «Оренбург», «Динамо» (Москва).
В новом формате Кубка России вместо стадии 1/32 и 1/16 финала введён групповой раунд, по итогам которого победители групп выйдут в 1/8 финала, где к ним присоединятся команды Российской премьер-лиги, участвующие в еврокубковых турнирах.
Ранее сообщалось, что матч «Ростов» — ЦСКА пройдёт без зрителей.