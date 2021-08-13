Состоялась жеребьёвка группового раунда Кубка России по футболу

Российский футбольный союз (РФС) провёл жеребьёвку элитного группового раунда Кубка России по футболу сезона-2021/22.

По итогам жеребьёвки были определены составы 11 групп:

— группа 1: «Ленинградец», «Кубань», «Краснодар»;

— группа 2: «Торпедо» (Владимир), КАМАЗ, «Урал»;

— группа 3: «Динамо» (Брянск), «Велес», «Арсенал» (Тула);

— группа 4: «Динамо» (Барнаул), «Факел», «Нижний Новгород»;

— группа 5: «Чайка», «Торпедо» (Москва), «Ростов»;

— группа 6: «Динамо-Легион», «Алания», «Уфа»;

— группа 7: «Кайрат», «Ротор», «Ахмат»;

— группа 8: «Саранск», «Балтика», «Химки»;

— группа 9: «Знамя», «Енисей», «Крылья Советов»;

— группа 10: «Зенит» (Ижевск), «Металлург» (Липецк), ЦСКА;

— группа 11: «Динамо» (Ставрополь), «Оренбург», «Динамо» (Москва).

В новом формате Кубка России вместо стадии 1/32 и 1/16 финала введён групповой раунд, по итогам которого победители групп выйдут в 1/8 финала, где к ним присоединятся команды Российской премьер-лиги, участвующие в еврокубковых турнирах.

Ранее сообщалось, что матч «Ростов» — ЦСКА пройдёт без зрителей.