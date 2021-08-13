«Рубин» исключил Деспотовича из заявки в РПЛ

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Нападающий Джордже Деспотович отзаявлен из состава казанского «Рубина» на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Рубин» исключил Деспотовича из заявки в РПЛ
  • РИА Новости

Об этом свидетельствует сайт РПЛ.

Напомним, что Деспотович после поражения «Рубина» от польского «Ракува» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА оскорбил болельщика в социальной сети.

Нападающий резко отреагировал на комментарий на странице телеканала «Матч Премьер» в Instagram, где болельщик задал вопрос: «Где лучший нападающий РПЛ, который говорил, что если бы не Казахстан, то он играл бы сейчас в «Барселоне» или «Реале»? Где Деспотович?»

«С твоей мамой», — ответил он болельщику в комментариях.

Казанцы не смогли преодолеть третий квалификационный раунд Лиги конференций, проиграв польскому «Ракуву» в ответной игре со счётом 0:1.

Ранее сообщалось, что матч «Ростов» — ЦСКА пройдёт без зрителей.

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