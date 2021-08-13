Зеленов возглавил пресс-службу «Спартака»

Новым главой пресс-службы московского «Спартака» стал Дмитрий Зеленов.

Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».

Напомним, что Зеленов занимал аналогичную должность в Российской премьер-лиге.

Также сообщается, что директор по развитию и коммуникациям Антон Фетисов и пресс-атташе Ярослав Кулёмин покидают московский клуб.

После трёх туров Российской премьер-лиги москвичи набрали три очка и расположились на 11-м место в турнирной таблице.

Ранее «Зенит» опубликовал видео с танцующим в честь подписания контракта Клаудиньо.