Зеленов возглавил пресс-службу «Спартака»
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Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».
Напомним, что Зеленов занимал аналогичную должность в Российской премьер-лиге.
Также сообщается, что директор по развитию и коммуникациям Антон Фетисов и пресс-атташе Ярослав Кулёмин покидают московский клуб.
После трёх туров Российской премьер-лиги москвичи набрали три очка и расположились на 11-м место в турнирной таблице.
Ранее «Зенит» опубликовал видео с танцующим в честь подписания контракта Клаудиньо.