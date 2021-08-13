Рылов рассказал, что на пьедестале ОИ в Токио тайно пел гимн России

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Двукратный олимпийский чемпион российский пловец Евгений Рылов заявил, что российские спортсмены выделялись среди остальных на летних Олимпийских играх в Токио, несмотря на то что им не хватало гимна и флага.
Рылов рассказал, что на пьедестале ОИ в Токио тайно пел гимн России
  • Reuters

«Мы выделялись. Желание видеть флаг России было, но и на стяге Олимпийского комитета России присутствует определённая символика страны. То же самое касалось и звучавшей вместо гимна музыки Чайковского», — цитирует Рылова «360».

Пловец рассказал, что на пьедестале Олимпийских игр в Токио тайно пел гимн России.

«Я был растерян на пьедестале, не знал, что делать. Вслух нельзя было петь гимн, поэтому пел про себя. По губам могли читать, мне кажется», — сказал он.

На Олимпийских играх в Токио Рылов завоевал золотые медали на дистанциях 100 и 200 м на спине и в составе сборной России выиграл серебро в эстафете 4 × 200 м вольным стилем.

Ранее Рылов рассказал, что хотел отказаться от плавания после перелома позвоночника.

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