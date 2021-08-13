Олимпийский чемпион Рылов хотел отказаться от плавания после перелома позвоночника

Двукратный олимпийский чемпион, российский пловец Евгений Рылов рассказал, что в детстве упал с трёхметровой горки на спину и перенёс компрессионный перелом позвоночника.

«Было огромное желание бросить, потому что прогресса не было вообще никакого. Я думал, что всё на этом», — цитирует Рылова «360».

По словам пловца, он три года не мог проплыть на первый взрослый разряд.

«Я продолжал развиваться, попал в юниорскую, стало намного легче, когда у меня появилась первая зарплата, начала появляться возможность спокойно жить», — рассказал он.

После юношеских Олимпийских игр он по нормативам прошёл в основную сборную России.

На Олимпийских играх в Токио Рылов завоевал золотые медали на дистанциях 100 и 200 м на спине и в составе сборной России выиграл серебро в эстафете 4 × 200 м вольным стилем.

Ранее тренер Рылова рассказал об особенностях подготовки спортсмена к ОИ в Токио.