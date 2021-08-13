Шотландия обошла Россию в рейтинге УЕФА

Футбольный клуб «Сочи» потерпел поражение от сербского «Партизана» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Встреча проходила на стадионе «Партизан» в Белграде и завершилась в серии пенальти со счётом 4:2.

Первая игра, прошедшая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась вничью — 1:1.

Таким образом, Россия потеряла двух участников еврокубков из пяти и опустилась на девятое место в рейтинге УЕФА, пропустив вперёд Шотландию, которая заняла восьмое место, потеряв из пяти команд, участвующих в еврокубках, одну.

Ранее казанский «Рубин» потерпел поражение от польского «Ракува» и вылетел из Лиги конференций.