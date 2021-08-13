Шотландия обошла Россию в рейтинге УЕФА

Короткая ссылка
Футбольный клуб «Сочи» потерпел поражение от сербского «Партизана» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.
Шотландия обошла Россию в рейтинге УЕФА
  • Reuters

Встреча проходила на стадионе «Партизан» в Белграде и завершилась в серии пенальти со счётом 4:2.

Первая игра, прошедшая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась вничью — 1:1.

Таким образом, Россия потеряла двух участников еврокубков из пяти и опустилась на девятое место в рейтинге УЕФА, пропустив вперёд Шотландию, которая заняла восьмое место, потеряв из пяти команд, участвующих в еврокубках, одну.

Ранее казанский «Рубин» потерпел поражение от польского «Ракува» и вылетел из Лиги конференций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить