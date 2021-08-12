Агент Инсинье подтвердил, что его клиентом интересуется «Зенит»

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Винченццо Писакане, агент форварда «Наполи» Лоренцо Инсинье, прокомментировал информацию относительно возможного перехода футболиста в петербургский «Зенит».
Агент Инсинье подтвердил, что его клиентом интересуется «Зенит»
  • globallookpress.com
  • © Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency

«Зенит» не обращался ко мне лично относительно трансфера Лоренцо, но у них был контакт с «Наполи». Это очень сложно осуществить, Инсинье хотят многие клубы», — приводит слова Писакане Sport24.

В прошедшем сезоне итальянец стал победителем чемпионата Европы вместе с национальной командой, а в Серии А провёл за «Наполи» 35 матчей, в которых отметился 19-ю забитыми мячами и семью результативными передачами.

Ранее Sky Sport Italia: «Зенит» проявляет интерес к футболисту «Наполи» Инсинье.

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