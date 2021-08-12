Орлов раскритиковал тренерские методы Винер-Усмановой

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказал своё мнение о методах работы президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

«Сейчас часто показывают Ирину Винер-Усманову — прекрасно одевается, такая модная. Но она не знает одно замечательное изречение Чехова: в человеке всё должно быть прекрасно, душа в том числе. А если ты на таком лагерном сленге разговариваешь при детях и с детьми… Прежде всего нужно уважать своего ученика. Я бы свою дочку никогда не отдал в такие руки. Со мной тренеры разговаривали на «вы». Как может тренер позволять себе материться? Человек должен стремиться становиться эрудированнее, цивилизованнее, тогда ему больше уважения. Тренер — это всегда два таланта, первый из которых — педагог. Он же воспитывает детей. Чему он их воспитывает, если так себя ведёт? Я посмотрел отрывок из фильма. Что мы пропагандируем? XXI век. Что за лагерный сленг? Мы что, в лагере сидим, на зоне? Наоборот, нужно стремиться к литературной речи», — заявил Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

Ранее Винер-Усманова заявила, что останется тренером сборной России по художественной гимнастике.