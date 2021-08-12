Ковач заявил, что Головин сможет сыграть в следующем матче «Монако»

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Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал о самочувствии российского полузащитника Александра Головина перед матчем второго тура Лиги 1 против «Лорьяна».
Ковач заявил, что Головин сможет сыграть в следующем матче «Монако»
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«Александр в хорошей форме, он будет доступен на матч с «Лорьяном». Во время игры важно проводить замены. Есть разница, когда игрок проводит на поле 60 или 90 минут. Я должен давать всем футболистам игровое время, при этом позволяя им хорошо восстанавливаться», — цитирует Ковача официальный сайт клуба. 

Головин получил повреждение во время ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против пражской «Спарты» (3:1) и был отправлен на скамейку на 60-й минуте встречи.

Матч «Лорьян» — «Монако» состоится 13 августа и начнётся в 22:00 (мск). 

Ранее сообщалось, что Головин избежал травмы и сыграет в следующем матче «Монако».

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