Ковач заявил, что Головин сможет сыграть в следующем матче «Монако»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал о самочувствии российского полузащитника Александра Головина перед матчем второго тура Лиги 1 против «Лорьяна».

«Александр в хорошей форме, он будет доступен на матч с «Лорьяном». Во время игры важно проводить замены. Есть разница, когда игрок проводит на поле 60 или 90 минут. Я должен давать всем футболистам игровое время, при этом позволяя им хорошо восстанавливаться», — цитирует Ковача официальный сайт клуба.

Головин получил повреждение во время ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против пражской «Спарты» (3:1) и был отправлен на скамейку на 60-й минуте встречи.

Матч «Лорьян» — «Монако» состоится 13 августа и начнётся в 22:00 (мск).

Ранее сообщалось, что Головин избежал травмы и сыграет в следующем матче «Монако».