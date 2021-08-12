Головин избежал травмы и сыграет в следующем матче «Монако»

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Полузащитник «Монако» Александр Головин сможет сыграть с «Лорьяном» в чемпионате Франции по футболу.
Головин избежал травмы и сыграет в следующем матче «Монако»
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Об этом заявил главный тренер монегасков Нико Ковач.

«Александр в хорошей форме и будет доступен в матче с «Лорьяном». Во время встречи важно проводить замены. Есть разница, когда игрок играет 60 или 90 минут. Мне нужно дать всем игрокам игровое время и дать им возможность хорошо восстановиться», — приводит слова Ковача пресс-служба «Монако».

Головин был заменён в недавнем матче Лиги чемпионов со «Спартой» после того, как у него возникло подозрение на травму.

Ранее Головин поделился эмоциями от первого забитого мяча в сезоне.

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