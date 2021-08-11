Головин поделился эмоциями от первого забитого мяча в сезоне

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал домашнюю победу над пражской «Спартой» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА (3:1).
Головин поделился эмоциями от первого забитого мяча в сезоне
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

«После первого матча мы имели комфортное преимущество. Сегодня необходимо было просто собранно и ответственно подойти к матчу, что мы и сделали. В принципе, мы могли забить ещё до перерыва, но так получилось, что открыли счёт только во втором тайме. Своему голу, конечно, рад, но важнее всего, что мы вышли в следующий раунд», — цитирует Головина «Спорт-Экспресс».

Россиянин забил второй мяч своей команды в матче и первый для себя в новом сезоне.

Ранее Головин забил дебютный мяч в сезоне.

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