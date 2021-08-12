AS: Роналду может присоединиться к Месси в ПСЖ

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Руководство «Пари Сен-Жермен» рассматривает возможность приобретения в пару к Лионелю Месси нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
AS: Роналду может присоединиться к Месси в ПСЖ
  • Reuters

Как сообщает AS, ПСЖ готов бесплатно отпустить нападающего Килиана Мбаппе в «Реал». В то же время клуб сможет заключить контракт с Роналду на правах свободного агента. Контракт португальца с туринским «Ювентусом» истекает 30 июня 2022 года.

Мбаппе дал понять, что не хочет подписывать новое соглашение с ПСЖ. Однако ни один клуб пока не сделал предложений по трансферу игрока.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с аргентинцем из-за финансовых и структурных препятствий со стороны испанской Примеры.

10 августа Месси заключил с ПСЖ двухлетний контракт с опцией продления ещё на один год. Аргентинец будет играть под 30-м номером во французском клубе.

Ранее Месси поделился подробностями переговоров по продлению контракта с каталонской «Барселоной».

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