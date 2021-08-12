Хачанов 10 минут спорил с судьёй и супервайзером на турнире в Монреале
- Reuters
Во втором гейме второй партии Хачанов допустил ошибку при счете 40:40 на своей подаче и выругался по-испански.
Судья на вышке Рене Лихтенштайн услышал это и вынес ему предупреждение.
После этого российский теннисист 10 минут спорил с судьёй и супервайзером о допустимости использования слова.
Встреча продолжалась 2 часа 11 минут и завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:4 в пользу Карена.
В третьем раунде турнира он сыграет с греком Стефаносом Циципасом, победившим француза Уго Умбера.
Ранее сообщалось, что Хачанов победил Карацева и вышел в третий круг «Мастерс» в Торонто.