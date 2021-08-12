Эмери прокомментировал поражение «Вильярреала» от «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал поражение от лондонского «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.

«Для меня большая честь представлять «Вильярреал» и испанскую Примеру в такой день. Винить футболистов нельзя абсолютно ни в чём, потому что они приложили поистине фантастические усилия», — цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.

Встреча проходила на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте и завершилась в серии пенальти со счётом 6:5 в пользу «Челси».

Ранее сообщалось, что «Челси» во второй раз в истории стал победителем Суперкубка УЕФА.