Акинфеев возглавил рейтинг самых преданных футболистов Европы

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35-летний вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев возглавил рейтинг самых преданных футболистов Европы.
Акинфеев возглавил рейтинг самых преданных футболистов Европы
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Акинфеев выступает за ЦСКА 18 лет, 7 месяцев и 10 дней.

На втором месте в рейтинге располагается 34-летний полузащитник лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Марк Ноубл (17 лет, 7 месяцев и 10 дней).

На третьей строчке — 35-летний защитник памплонской «Осасуны» Санхурхо Ойер (16 лет, 1 месяц и 11 дней).

Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что Акинфеев не вернётся в национальную команду.

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