35-летний вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев возглавил рейтинг самых преданных футболистов Европы.

Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Акинфеев выступает за ЦСКА 18 лет, 7 месяцев и 10 дней.

На втором месте в рейтинге располагается 34-летний полузащитник лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Марк Ноубл (17 лет, 7 месяцев и 10 дней).

На третьей строчке — 35-летний защитник памплонской «Осасуны» Санхурхо Ойер (16 лет, 1 месяц и 11 дней).

Игорь Акинфеев – самый преданный игрок европейского футбола (среди всех действующих игроков ТОП-10 лиг)! 🔴🔵



Наш капитан играет за #ЦСКА уже 18 лет, 7 месяцев и 10 дней. 💪🏻 pic.twitter.com/v5iGBx13bU — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 11, 2021

Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что Акинфеев не вернётся в национальную команду.