«Вильярреал» сравнял счёт в матче Суперкубка УЕФА с «Челси»

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Испанский «Вильярреал» сравнял счёт во втором тайме матча за Суперкубок УЕФА с английским «Челси».
«Вильярреал» сравнял счёт в матче Суперкубка УЕФА с «Челси»
  • Reuters
  • © Jason Cairnduff

На 73-й минуте игроки «Вильярреала» разыграли комбинацию в одно касание. В итоге Булайе Диа вывел на ударную позицию Жерара Морено, который из пределов штрафной поразил ворота «Челси». Таким образом, счёт стал равным — 1:1.

Встреча проходит в Белфасте на стадионе «Уиндзор Парк». Напомним, что игру обслуживает российский арбитр Сергей Карасёв.

Ранее сообщалось, что Карасёв показал жёлтую карточку футболисту «Вильярреала» Йереми Пино за крик на бокового арбитра.

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