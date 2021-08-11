«Вильярреал» сравнял счёт в матче Суперкубка УЕФА с «Челси»

Испанский «Вильярреал» сравнял счёт во втором тайме матча за Суперкубок УЕФА с английским «Челси».

На 73-й минуте игроки «Вильярреала» разыграли комбинацию в одно касание. В итоге Булайе Диа вывел на ударную позицию Жерара Морено, который из пределов штрафной поразил ворота «Челси». Таким образом, счёт стал равным — 1:1.

Встреча проходит в Белфасте на стадионе «Уиндзор Парк». Напомним, что игру обслуживает российский арбитр Сергей Карасёв.

Ранее сообщалось, что Карасёв показал жёлтую карточку футболисту «Вильярреала» Йереми Пино за крик на бокового арбитра.