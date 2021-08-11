Krampon Sports: «Фенербахче» отклонил предложение «Спартака» по футболисту сборной Греции

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Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» отклонил предложение московского «Спартака» о трансфере полузащитника сборной Греции Димитриса Пелкаса.
Krampon Sports: «Фенербахче» отклонил предложение «Спартака» по футболисту сборной Греции
  • Reuters

Как сообщает Krampon Sports, красно-белые предлагали за игрока €8,5 млн и бонусы, но клуб из Стамбула отклонил предложение, так как хочет выручить за 27-летнего хавбека не менее €13 млн.

Кроме того, Пелкасом интересуются казанский «Рубин», мёнхенгладбахская «Боруссия», «Болонья» и «Лион». 

В минувшем сезоне Пелкас сыграл 42 матча за «Фенербахче», в которых забил десять мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Остон Урунов близок к переходу из «Спартака» в «Уфу» на правах аренды.

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