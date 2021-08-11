Матчи шестого тура РПЛ перенесены на 25—28 августа

Матчи шестого тура Российской премьер-лиги будут перенесены с учётом интересов национальной футбольной команды.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, матчи чемпионата будут сыграны с 25 по 28 августа. Изначально они были запланированы на 28 и 29 августа.

Отмечается, что решение было принято по просьбе Российского футбольного союза с учётом интересов сборной и было одобрено большинством клубов.

«Публикация точного расписания 6-го тура со временем начала матчей планируется в пятницу, 13 августа, после завершения ответных матчей 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА с участием «Сочи» и «Рубина», которые состоятся завтра, 12 августа», — говорится в заявлении.

Кроме того, в случае выхода «Сочи» и «Рубина» в плей-офф Лиги конференций матчи «Спартак» — «Сочи» и «Краснодар» — «Рубин» будут предварительно перенесены на 1 декабря.

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