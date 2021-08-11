Нападающий «Рубина» Деспотович пропустит несколько недель из-за травмы
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
«Джордже пропустит несколько недель. Сенсации со знаком плюс не произойдёт. Все остальные футболисты готовятся к игре», — цитирует Слуцкого РИА «Новости».
Деспотович получил травму в матче третьего тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом».
11 августа «Рубин» проведёт ответную игру третьего отборочного раунда Лиги конференций УЕФА против «Ракува». Первая встреча завершилась со счётом 0:0.
Ранее сообщалось, что «Зенит» ещё не подписал контракт с полузащитником Клаудиньо.