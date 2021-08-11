Нападающий «Рубина» Деспотович пропустит несколько недель из-за травмы

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о сроках восстановления нападающего команды Джордже Деспотовича.

«Джордже пропустит несколько недель. Сенсации со знаком плюс не произойдёт. Все остальные футболисты готовятся к игре», — цитирует Слуцкого РИА «Новости».

Деспотович получил травму в матче третьего тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом».

11 августа «Рубин» проведёт ответную игру третьего отборочного раунда Лиги конференций УЕФА против «Ракува». Первая встреча завершилась со счётом 0:0.

Ранее сообщалось, что «Зенит» ещё не подписал контракт с полузащитником Клаудиньо.