Нападающий «Рубина» Деспотович пропустит несколько недель из-за травмы

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о сроках восстановления нападающего команды Джордже Деспотовича.
Нападающий «Рубина» Деспотович пропустит несколько недель из-за травмы
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Джордже пропустит несколько недель. Сенсации со знаком плюс не произойдёт. Все остальные футболисты готовятся к игре», — цитирует Слуцкого РИА «Новости».

Деспотович получил травму в матче третьего тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом».

11 августа «Рубин» проведёт ответную игру третьего отборочного раунда Лиги конференций УЕФА против «Ракува». Первая встреча завершилась со счётом 0:0.

Ранее сообщалось, что «Зенит» ещё не подписал контракт с полузащитником Клаудиньо.

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