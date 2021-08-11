В клубный магазин ПСЖ выстроилась очередь за формой Месси

Болельщики «Пари Сен-Жермен» выстроились в очередь, чтобы купить форму аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Longue file d’attente devant la boutique du PSG ce matin pour acheter le maillot au nom de Lionel Messi. #MessiPSGpic.twitter.com/hlUVJTBjmb — Remy Buisine (@RemyBuisine) August 11, 2021

10 августа Месси заключил с ПСЖ двухлетний контракт с опцией продления ещё на один год.

5 августа каталонская «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с аргентинцем из-за финансовых и структурных препятствий со стороны испанской Примеры.

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом.

Ранее ПСЖ объявил о подписании контракта с Месси.