Месси прокомментировал уход из «Барселоны»

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Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси поделился эмоциями от ухода из «Барселоны».
Месси прокомментировал уход из «Барселоны»
  • © psg.fr

«Решение об уходе было непростым. «Барселона» мой дом. Много приятных воспоминаний осталось. Но теперь я присоединился к новой команде с задачей победить в Лиге чемпионов. Я люблю побеждать.

Не знаю, встретимся ли мы «Барселоной» в ближайшее время. Было бы очень странно для меня играть против своего бывшего клуба на «Камп Ноу» с другой командой», — сказал Месси на пресс-конференции.

Ранее Месси ответил на вопрос о том, что для него значит «Пари Сен-Жермен».

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