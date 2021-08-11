Месси прокомментировал уход из «Барселоны»

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси поделился эмоциями от ухода из «Барселоны».

«Решение об уходе было непростым. «Барселона» мой дом. Много приятных воспоминаний осталось. Но теперь я присоединился к новой команде с задачей победить в Лиге чемпионов. Я люблю побеждать.

Не знаю, встретимся ли мы «Барселоной» в ближайшее время. Было бы очень странно для меня играть против своего бывшего клуба на «Камп Ноу» с другой командой», — сказал Месси на пресс-конференции.

Ранее Месси ответил на вопрос о том, что для него значит «Пари Сен-Жермен».