ПСЖ показал, как Месси провёл первый день в Париже
- Reuters
Видео под названием «Лео Месси. Первый день» было опубликовано на официальной странице парижского клуба в Instagram.
На нём показано, как нападающий прибыл в Париж, прошёл медосмотр, подписал контракт и посетил стадион «Парк де Пренс».
10 августа Месси заключил с ПСЖ двухлетний контракт с опцией продления ещё на один год.
5 августа каталонская «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с аргентинцем из-за финансовых и структурных препятствий со стороны испанской Примеры.
Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом.
Ранее ПСЖ объявил о подписании контракта с Месси.