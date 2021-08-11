ПСЖ показал, как Месси провёл первый день в Париже

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» показала, как аргентинский нападающий Лионель Месси провел первый день в клубе.

Видео под названием «Лео Месси. Первый день» было опубликовано на официальной странице парижского клуба в Instagram.

На нём показано, как нападающий прибыл в Париж, прошёл медосмотр, подписал контракт и посетил стадион «Парк де Пренс».

10 августа Месси заключил с ПСЖ двухлетний контракт с опцией продления ещё на один год.

5 августа каталонская «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с аргентинцем из-за финансовых и структурных препятствий со стороны испанской Примеры.

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом.

Ранее ПСЖ объявил о подписании контракта с Месси.