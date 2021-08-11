Хачанов поделился ожиданиями от матча с Карацевым во втором круге «Мастерса» в Торонто

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Российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от матча второго круга турнира серии «Мастерс» в Торонто с соотечественником Асланом Карацевым.
Хачанов поделился ожиданиями от матча с Карацевым во втором круге «Мастерса» в Торонто
  • Reuters

«Мы знаем друг друга с Карацевым. В последнее время мы с Асланом провели некоторое время вместе. Он с начала года находится на подъёме и демонстрирует отличный теннис и большой потенциал. Это будет очень тяжёлая игра, но я хорошо подготовлен. Давайте посмотрим, кто победил», — цитирует Хачанова официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Напомним, встреча между Хачановым и Карацевым состоится 11 августа.

Ранее сообщалось, что Хачанов победил Норри и вышел во второй круг «Мастерса» в Торонто.

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