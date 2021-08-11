Медведев прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над Александром Бубликом из Казахстана и вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Торонто.

Встреча продолжалась два часа и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу российского теннисиста.

После игры Медведев поделился мнением о выходе в третий круг турнира.

«Пауза из-за дождя очень помогла мне. Перед паузой я играл не так хорошо. Я знал, что для того, чтобы одержать победу, нужно играть лучше. По ходу игры моё состояние улучшалось всё больше. У соперника уже не было ни одного брейк-пойнта. Я полностью изменил ход встречи», — цитирует Медведева официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов.

За выход в четвертьфинал Медведев сыграет с победителем игры между Джеймсом Даквортом из Австралии и Янником Синнером из Италии.

Ранее сообщалось, что в МОК отреагировали на конфликт Медведева и чилийского журналиста.