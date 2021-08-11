Месси заявил, что ПСЖ соответствует его амбициям

Аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси прокомментировал свой переход в парижский клуб.

«Рад начать новую главу карьеры в ПСЖ. Всё в этом клубе соответствует моим футбольным амбициям. Я знаю, какой здесь собран талантливый коллектив и тренерский штаб. Полон решимости помочь клубу и болельщикам создать нечто особенное. С нетерпением жду возможности выйти на поле «Парк де Пренс», — цитирует Месси официальный сайт клуба.

34-летний аргентинец перешёл в ПСЖ на правах свободного агента из «Барселоны», за которую выступал на протяжении всей карьеры.

Ранее ПСЖ объявил о переходе Месси.