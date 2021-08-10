Score.fr: «Ланс» включился в борьбу за форварда «Спартака» Понсе

Французский «Ланс» намерен приобрести аргентинского нападающего московского «Спартака» Эсекьеля Понсе.

Как сообщает Score.fr, форвардом олимпийской сборной Аргентины также интересуется шотландский «Селтик».

Вместе с тем «Спартак» готов избавиться от нескольких игроков. Будущее Понсе в клубе зависит от выступления красно-белых в Лиге чемпионов. Если московский клуб не попадёт в групповой этап турнира, ему придётся продать аргентинца.

«Спартак» уступил «Бенфике» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве со счётом 0:2. Ответная встреча состоится 10 августа в Лиссабоне. Начало игры — в 22:00 мск.

Аргентинец выступает за «Спартак» с 2019 года. В сезоне-2020/21 24-летний футболист провёл за красно-белых 28 матчей во всех турнирах, забил десять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €7 млн.

Ранее бывший форвард «Спартака» Валерий Кечинов дал совет футболистам московского клуба перед матчем с «Бенфикой».