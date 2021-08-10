Источник: Месси вылетает в Париж из Барселоны
- Reuters
«Лионель Месси вслед за своим отцом прибыл в аэропорт Барселоны. Через несколько минут он вылетит в Париж для подписания контракта с ПСЖ», — написал в своём Twitter Романо.
По его словам, соглашение с «Пари Сен-Жермен» должно быть подписано во вторник, 10 августа.
Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом.
Ранее Романо назвал сумму годовой зарплаты Месси в «Пари Сен-Жермен».