Источник: Месси вылетает в Париж из Барселоны

Итальянский журналист Фабрицио Романо подтвердил, что Лионель Месси в данный момент готовится вылететь из Барселоны в Париж для подписания контракта с ПСЖ.

«Лионель Месси вслед за своим отцом прибыл в аэропорт Барселоны. Через несколько минут он вылетит в Париж для подписания контракта с ПСЖ», — написал в своём Twitter Романо.

По его словам, соглашение с «Пари Сен-Жермен» должно быть подписано во вторник, 10 августа.

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом.

Ранее Романо назвал сумму годовой зарплаты Месси в «Пари Сен-Жермен».